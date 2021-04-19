NASA впервые запускает вертолет на Марсе

https://racurs.ua/n153470-nasa-vpervye-zapuskaet-vertolet-na-marse-translyaciya.html

Ракурс

Первый полет вертолета-дрона Ingenuity («Изобретательность»), который прибыл на Марс вместе с марсоходом Perseverance («Настойчивость»), происходит 19 апреля.

NASA сообщило, что данные о полете поступят на Землю через несколько часов после его завершения.

Во время полета марсоход Perseverance будет получать и ретранслировать на Землю снимки и данные, полученные вертолетом-дроном.

Как сообщало американское космическое агентство, вертолет-беспилотник высадили с борта американского марсохода 4 апреля. Аппарат пережил температуру -90 градусов, успешно зарядил с помощью солнечной панели аккумуляторы для будущего полета.

Высота первого полета, который продлится 20−30 секунд, составит около трех метров. Впоследствии аппарат планируют поднимать до пяти метров.

В NASA предупреждали, что полет может быть рисковым, ведь атмосфера Марса очень разрежена — давление в 170 раз меньше, чем на Земле.

Работа Ingenuity рассчитана на 31 день. Во время полетов на Марсе он будет делать аэрофотосъемку прилегающей к марсоходу местности.

Аппарат Ingenuity имеет диаметр 1,2 м и вес 1,8 кг. Он оснащен двумя камерами, способен зависать в воздухе на 20−30 секунд для фотографирования местности.

Марсоход Perseverance с вертолетом Ingenuity совершил успешную посадку на поверхность Красной планеты 18 февраля. Американскую автоматическую межпланетную станцию ​​к Марсу запустили 30 июля прошлого года.