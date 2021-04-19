Как коронавирус влияет на образование тромбов, рассказал иммунолог

https://racurs.ua/n153472-kak-koronavirus-vliyaet-na-obrazovanie-trombov-rasskazal-immunolog.html

Ракурс

Влияет ли коронавирус на образование тромбов, рассказал иммунолог Федор Лапий. Врач напомнил, что тромбозы после вакцинации развиваются по механизму гепарин-индуцированных тромбозов.

Не исключаются в том числе и иммунные механизмы, когда организм нашей иммунной системы реагирует на SARS-CoV-2, и вместе с тем, сама же иммунная система вредит клеткам тромбоцитам, которые участвуют в образовании тромбов. Сейчас до конца механизмы непонятные, но с началом пандемии COVID-19 возросло число случаев, которые мы можем охарактеризовать, как очень похожи на болезнь Кавасаки, — цитирует иммунолога «Суспільне».

Он добавил, что причины возникновения болезни Кавасаки у детей не установлены, однако врачи знают, как ее лечить. В случае же несвоевременной диагностики у пациентов возникает васкулит — воспаление сосудов, вследствие повреждения которых возникают предпосылки для образования тромбов.

Мы думаем, что именно коронавирус может быть причастен к болезни Кавасаки, в какой-то части этой болезни, в части случаев, то есть поражения сосудов, которое может привести к тромбообразованию, — отметил иммунолог.

Вместе с тем, Лапий констатировал, что биологических механизмов, которые бы объясняли, почему именно на векторную вакцину компании AstraZeneca возникает реакция по образованию тромбов, сейчас нет.

Данные промежуточного исследования по оценке возникновения тромбозов (в том числе венозных синусов головного мозга) после СOVID-19 и вакцинации препаратами AstraZeneca и Pfizer/BioNTech свидетельствуют о существенном риске возникновения тромбозов.

То, что было опубликовано исследовательской группой называется препринт (предыдущая публикация — ред.), он еще не был опубликован, не прошел рецензирование. Риски возникновения тромбозов после вакцины Pfizer/BioNTech, AstraZeneca составляют в среднем четыре-пять случаев на миллион. Неизвестно пока, связано ли это с вакциной, или это связано с другими факторами еще до вакцинации. В течение последних месяцев появились данные о том, что даже бессимптомное течение COVID-19 может вызвать тромбоз, — отметил иммунолог.

Он добавил, что вакцины на основе мРНК, векторные вакцины, формируют иммунный ответ к спаек гликопротеина, шиповидного протеина, который на поверхности коронавируса образует так называемую «корону», и с помощью этого белка коронавирус прикрепляется к клетке. Возможно, иммунный ответ, который развивается на данный компонент вируса, может влиять на образование тромбов. По словам Лаптия, этот вопрос еще изучается.

Мы можем очень долго спекулировать о том, с какой частотой могут иметь место такие серьезные неблагоприятные события после вакцинации и ежедневно продолжать регистрировать 400−500 официально случаев смерти от СOVID-19. При том, что мы знаем четко, что COVID-19 — это фактор, который способствует тромбообразованию, поэтому мы должны сопоставлять пользу и риски от этого и не спешить с выводами, — подытожил иммунолог.



Напомним, один человек из тысячи склонен к тромбообразованию. Большинство тромбозов не опасны для жизни, но бывают случаи, когда тромб перекрывает сосуд в сердце, легких или в головном мозге. Тогда пациент оказывается в зоне риска.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) и комиссия Всемирной организации здравоохранения пришли к выводу, что преимущества вакцины от AstraZeneca превышают потенциальные риски образования тромбов.