Москва обвинила Чехию в шпионском скандале. Фото:

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Выдворение 18 российских дипломатов из Чехии Москва связала с историей о якобы попытке государственного переворота в Беларуси,

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, выступая в эфире телеканала «Россия-1», что выдворение российских дипломатов из Чехии должно было «отвлечь внимание от готовящегося Западом госпереворота в Беларуси». Об этом сообщает RG.ru

Нашим западным партнерам нужно было сделать так, чтобы перекрыть важность и актуальность той информации, которая была опубликована как со стороны РФ, так и со стороны Республики Беларусь относительно не просто заговоры, а плана с конституционного переворота, — заявила Захарова.

Дипломат страны-агрессора добавила, что Прага устроила шпионский скандал, чтобы отвести внимания от попытки убийства самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Напомним, 17 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабіш и Гамачек сообщили о высылке 18 сотрудников российского посольства в Чехии, которые, по версии чешской стороны, являются «офицерами российских спецслужб». Этот шаг был сделан в связи с новыми данными о взрыве в 2014 году в Врбетице, к которому, по утверждениям чешских властей, причастны «офицеры российской военной разведки».

Ранее сообщалось, что 18 апреля ФСБ России заявила о задержании двух граждан Беларуси, которые якобы планировали осуществить военный переворот и убить самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко. В российской спецслужбе даже додумались приплести к этой истории так называемых «украинских националистов».