Использовать куркумин в борьбе с коронавирусом предложили ученые. Фото: https://medikdoma.ru/

https://racurs.ua/n153469-ispolzovat-kurkumin-v-borbe-s-koronavirusom-predlojili-uchenye.html

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Коронавирус в мире продолжает активно распространяться, ученые ведут поиски альтернативных противовирусных средств.

Бразильские исследователи предложили использовать куркумин в составе наноструктурных препаратов против коронавируса. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Biomedicine and Pharmacotherapy.

Возможное использование куркумина в качестве противовирусного средства против заболевания связано с его способностью подавлять вирусные ферменты. Он регулирует вирусную транскрипцию и регуляцию, с высокой эффективностью связывается с главной вирусной протеазой, которая играет ключевую роль в репликации, и замедляет прикрепление вируса, — говорят ученые.

Согласно исследованию, куркумин блокирует взаимодействие между вирусом SARS-CoV-2 и клетками-мишенями человека, подавляя спайковый белок вируса, с помощью которого он прикрепляется к клетке и рецепторы ACE2, через которые вирус проникает в клетку.

Ожидается, что куркумин способен снижать вирусную нагрузку в клетках человека за более короткое время по сравнению с другими препаратами, предотвращая прогрессирование COVID-19.

Напомним, ученые опровергли смертоносность британского штамма коронавируса. Доля смертей среди больных «обычным» коронавирусом и британским штаммом была приблизительно одинаковой.