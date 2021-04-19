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Ракурс
Використовувати куркумін в боротьбі з коронавірусом запропонували вчені. Фото: https://medikdoma.ru/

Використовувати куркумін в боротьбі з коронавірусом запропонували вчені

19 кві 2021, 12:44
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Коронавірус у світі продовжує активно поширюватися, вчені ведуть пошуки альтернативних противірусних засобів.

Бразильські дослідники запропонували використовувати куркумін у складі наноструктурних препаратів проти коронавірусу. Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Biomedicine and Pharmacotherapy.

Можливе використання куркуміну як противірусного засобу проти захворювання пов’язане з його здатністю пригнічувати вірусні ферменти. Він регулює вірусну транскрипцію і регуляцію, з високою ефективністю пов’язується з головною вірусною протеазою, яка грає ключову роль в реплікації, та уповільнює прикріплення вірусу, — говорять вчені.

Згідно з дослідженням, куркумін блокує взаємодію між вірусом SARS-CoV-2 і клітинами-мішенями людини, пригнічуючи спайковий білок вірусу, за допомогою якого він прикріплюється до клітини та рецептори ACE2, через які вірус проникає в клітину.


Очікується, що куркумін може знижувати вірусне навантаження в клітинах людини за коротший час в порівнянні з іншими препаратами, запобігаючи прогресуванню COVID-19.

Нагадаємо, вчені спростували смертоносність британського штаму коронавірусу. Частка смертей серед хворих «звичайним» коронавірусом і британським штамом була приблизно однаковою.

Джерело: Ракурс


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