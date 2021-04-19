Гендиректор Apple Тім Кук. Фото: ixbt.com

https://racurs.ua/ua/n153468-scho-pokaje-apple-na-vesnyaniy-prezentaciyi-detali-vid-insaydera.html

Ракурс

Компанія Apple 20 квітня проведе весняну прес-конференцію. Фанати американської корпорації в очікуванні презентацій технологічних новинок.

Однак журналіст та інсайдер Марк Гурман упевнений, що «Епл» завтра не покаже нічого інноваційного. Фахівець упевнений, що американська компанія притримає більш яскраві релізи на майбутнє. Інтерв’ю з Гурманом з’явилося на YouTube-каналі Bloomberg Technology.

За словами інсайдера, наприкінці квітня представлять нове покоління планшетів iPad Pro — можливий вихід версій з екраном діагоналлю 11 і 12,9 дюйма. Гурман назвав майбутній пристрій «ітеративним оновленням», яке необхідно в даний час. Він наголошує, що зараз попит на планшети високий, як ніколи — це пов’язано з популярністю iPad в освіті та медицині.

При цьому експерт наголошує, що готовий взяти свої слова назад, якщо на презентації Apple покажуть оновлений iMac, оскільки дизайн цього комп’ютера не змінювався вже роками. Саме тому Марк Гурман очікує вихід пристрою з новим дизайном. Крім того, на презентації можуть бути представлені Bluetooth-маячки AirTag.

Як відомо, весняна презентація Apple відбудеться 20 квітня о 20.00 за київським часом, захід відбудеться в онлайн-форматі.

Нагадаємо, смартфон iPhone 2021 року може позбавитися «чубчика» — виїмки в екрані, та отримати більш високу частоту оновлення. Усі моделі iPhone 13 матимуть меншу виїмку, але вона все ще збережеться.