Прага вигнала «Росатом» з тендеру на добудову АЕС, фото: Milenko Badzic / imageBROKER.com

https://racurs.ua/ua/n153467-pislya-shpygunskogo-skandalu-chehiya-vygnala-rosatom-z-tenderu-na-dobudovu-aes.html

Ракурс

Чехія виключає російську корпорацію «Росатом» з участі в тендері на добудову АЕС «Дуковани» через шпигунський скандал, позбавивши росіян можливості заробити 6 млрд. євро



Після того, як слідство довело причетність російської спецслужби до вибухів на складах боєприпасів у Врбетицях, стало зрозуміло, що російський «Росатом» не зможе взяти участь у тендері на добудову ядерного блоку в Дукованах. Навіть у формі субпідрядника. Про це заявив глава Мінпромторгу Чехії Карел Гавличек, повідомляє Novinky.cz.

Це практично неможливо. Жоден з кандидатів не зможе прийти з «Росатомом» як субпоставщик, — заявив міністр.

Виключення «Росатому» з тендеру відбудеться протягом кількох днів, повідомив Гавличек. За його словами, Чехія не може залишити без наслідків шпигунський скандал.

Це необхідно засудити абсолютно фундаментально і безкомпромісно. Ми не можемо ні на хвилину визнати, що приймаємо такі речі. Це неможливо. Підказки ясні, а докази достовірні. Від нас повинна надходити сильна і швидка реакція, — каже міністр.

За словами глави Мінпромторгу Чехії, після цих подій він не може навіть уявити, що «Росатом» братиме участь в перевірці на безпеку.

Я не можу уявити, щоб зв’язався з Росатомом в рамках оцінки безпеки після останніх інцидентів. Говорити нема про що. Протягом декількох днів він буде виключений з можливості участі у тендері, тобто також перевірки безпеки. Той, хто не запрошений на оцінку безпеки та не пройшов її, не може пройти на тендер, — заявив Гавличек.



Однак тендер буде продовжуватися згідно з графіком. Тепер, після рішення влади Чехії, на участь в тендері на добудову АЕС залишаться три кандидати: французька EDF, американська Westinghouse і південнокорейська KHNP.



Будівництво нового енергоблоку на АЕС «Дуковани» має розпочатися в 2029 році та завершитися в 2036 році, вартість проекту — близько 6 млрд. євро.

Нагадаємо, раніше «Ракурс» писав, що Чехія оголосила в розшук фігурантів отруєння Скрипалів через їхню причетність до вибуху боєприпасів в місті Врбетіце в 2014 році, який, на думку силових відомств країни, організувала російська ФСБ.