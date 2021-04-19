Прага выгнала «Росатом» из тендера на достройку АЭС, фото: Milenko Badzic / imageBROKER.com

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Ракурс

Чехия исключает российскую корпорацию «Росатом» из участия в тендере на достройку АЭС «Дукованы» из-за шпионского скандала, лишив россиян возможности заработать 6 млрд. евро



После того как следствие доказало причастность российской спецслужбы к взрывам на складах боеприпасов в Врбетицах, стало понятно, что российский «Росатом» не сможет принять участие в тендере на достройку ядерного блока в Дукованах. Даже в форме субподрядчика. Об этом заявил глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек, сообщает Novinky.cz.

Это практически невозможно. Ни один из кандидатов не сможет прийти с «Росатомом» как субпоставщиком, — заявил министр.

Исключение «Росатома» из тендера состоится в течение нескольких дней, сообщил Гавличек. По его словам, Чехия не может оставить без последствий шпионский скандал.

Это необходимо осудить абсолютно фундаментально и бескомпромиссно. Мы не можем ни на минуту признать, что принимаем такие вещи. Это невозможно. Подсказки ясны, а доказательства достоверны. От нас должна поступать сильная и быстрая реакция, — говорит министр.

По словам главы Минпромторга Чехии, после этих событий он не может даже представить, что «Росатом» будет участвовать в проверке на безопасность.

Я не могу представить, чтобы связался с Росатомом в рамках оценки безопасности после последних инцидентов. Говорить не о чем. В течение нескольких дней он будет исключен из возможности участия в тендере, то есть также проверки безопасности. Тот, кто не приглашен на оценку безопасности и не прошел ее, не может пройти на тендер, — заявил Гавличек.

Однако тендер будет продолжаться в соответствии с графиком. Теперь, после решения властей Чехии, на участие в тендере на достройку АЭС останутся три кандидата: французская EDF, американская Westinghouse и южнокорейская KHNP.



Строительство нового энергоблока на АЭС «Дукованы» должно начаться в 2029 году и завершиться в 2036 году, стоимость проекта — около 6 млрд. евро.



Напомним, ранее «Ракурс» писал, что Чехия объявила в розыск фигурантов отравления Скрипалей из- за их причастности к взрыву боеприпасов в городе Врбетице в 2014 году, который, по мнению силовых ведомств страны, организовала российская ФСБ.