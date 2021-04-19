«Стадион так стадион» - выполнил ли Зеленский свои обещания, рассказали в КИУ

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Выполнил ли Владимир Зеленский свои «стадионные» обещания, которые он озвучил еще будучи кандидатом на пост главы государства во время дебатов с Петром Порошенко на стадионе «Олимпийский» 19 апреля 2019 года, проанализировал Комитет избирателей Украины.

Не реализованы принципиальные обещания о проведении деолигархизации, росте благосостояния населения, реализации медицинской и других реформ. Не выполнено заявление о прекращении войны, — отметили в КИУ.

Вместе с тем, эксперты отметили прогресс в сфере строительства дорог. Кроме этого, были приняты законы об импичменте президента и отмене депутатской неприкосновенности.

Косметические решение о проведении реформ не дали необходимого результата. Зеленский не реализовал те революционные шаги по изменению политической системы, которые он обещал как кандидат в президенты Украины, сохранив существующий статус-кво в основных сферах, — заявил глава КИУ Алексей Кошель.

Напомним, во время дебатов Владимир Зеленский назвал террористов на Донбассе «повстанцами ЛНР-ДНР».