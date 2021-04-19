“Стадіон так стадіон” - чи виконав Зеленський свої обіцянки, розповіли в КВУ

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Чи виконав Володимир Зеленський свої «стадіонні» обіцянки, котрі він озвучив ще будучи кандидатом на пост глави держави під час дебатів з Петром Порошенком на стадіоні «Олімпійський» 19 квітня 2019 року, проаналізував Комітет виборців України.

Не реалізовано принципові обіцянки щодо проведення деолігархізації, зростання добробуту населення, реалізації медичної та інших реформ. Не виконано заяви щодо припинення війни, — зауважили в КВУ.

Разом з тим, експерти відмітили прогрес в сфері будівництва доріг. Окрім цього, було ухвалено закони щодо імпічменту президента та скасування депутатської недоторканності.

Косметичні рішення щодо проведення реформ не дали необхідного результату. Зеленський не реалізував ті революційні кроки по зміні політичної системи, які він обіцяв як кандидат в Президенти України, зберігши існуючий статус-кво в основних сферах, — заявив голова КВУ Олексій Кошель.

Нагадаємо, під час дебатів Володимир Зеленський назвав терористів на Донбасі «повстанцями ЛНР-ДНР».