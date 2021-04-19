У скільки українцям обійдеться великодній кошик, підрахували експерти. Фото: https://korali.info/

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Вартість великоднього кошика у 2021 році становитиме близько 780 грн, що на 160 грн (25,8%) дорожче, ніж торік.

Для розрахунку вартості кошика використовувалися середні ціни в Україні станом на березень, повідомляють у прес-службі Інституту аграрної економіки.

Вартість головного компонента пасхального кошика — паски — складе приблизно 120 грн за 1 кг. У магазинах і супермаркетах готова паска коштує, як правило, дорожче.

Зростання вартості паски обумовлене подорожчанням як її компонентів (яєць, цукру, борошна та вершкового масла), так і загальним зростанням цін на продукти харчування.

Крім паски, у великодній кошик входять також яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м’який і твердий сир, хрін і сіль. Все це також подорожчало у порівнянні з минулим роком.

Несподівано дорогим складником святкового кошика 2021 року стали яйця — 38 грн за десяток, що на 90% більше, ніж у березні минулого року.

Традиційно дорогими будуть м’ясні продукти: домашня ковбаса (0,5 кг) — 130 грн (230−305 грн за 1 кг) і буженина (0,5 кг) — 135 грн (230−280 грн за 1 кг). За рік вартість буженини збільшилася здебільшого в Україні на 22,7%, а домашньої ковбаси — на 10,2%. Сало (0,5 кг) коштуватиме 50 грн (90−132 грн за 1 кг).

Серед молочних продуктів найбільше доведеться заплатити за сир (0,5 кг) — 120 грн (200−268 грн за 1 кг) і вершкове масло (0,5 кг) — 114 грн (180−230 грн за 1 кг). М’який сир (0,5 кг) коштуватиме 58 грн (100−120 грн за 1 кг). І тільки ціна хрону залишилася на рівні минулого року — 10−15 грн за 250 г.

У процесі поповнення кошика іншими, неосновними складниками — помідори, огірки, яблука, червоне вино — його вартість зросте до 963 грн. Це на 20,2% більше вартості кошика такого ж складу у 2020 році.

Загальна вартість великоднього кошика становить 6−7% середньомісячної заробітної плати українця і 20−22% середньої пенсії, тобто він залишається доступним для переважної більшості наших співгромадян, — вважають експерти.

Нагадаємо, ціни на продукти в Україні до Великодня залишатимуться стабільними, виробники не бачать підстав для їх здорожчання. Представники Союзу птахівників України підтвердили, що найближчий місяць збільшення цін на яйця та м’ясо птиці не передбачається.