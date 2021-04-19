Во сколько украинцам обойдется пасхальная корзина, подсчитали эксперты. Фото: https://korali.info/

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Ракурс

Стоимость пасхальной корзины в 2021 году составит около 780 грн, что на 160 грн (25,8%) дороже, чем в прошлом году.

Для расчета стоимости корзины использовались средние цены в Украине по состоянию на март, сообщают в пресс-службе Института аграрной экономики.

Стоимость главного компонента корзины — пасхального кулича — составит около 120 грн за 1 кг. В магазинах и супермаркетах готовый кулич будет стоить, как правило, дороже.

Рост стоимости пасхального кулича обусловлен подорожанием как его компонентов (яиц, сахара, муки и сливочного масла), так и общим ростом цен на продукты питания.

Помимо кулича, в пасхальную корзинку входят также яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыр, хрен и соль. Все это также подорожало в сравнении с прошлым годом.

Неожиданно дорогой составляющей праздничной корзины 2021 года стали яйца — 38 грн за десяток, что на 90% больше, чем в марте прошлого года.

Традиционно дорогими будут мясные продукты: домашняя колбаса (0,5 кг) — 130 грн (230−305 грн за 1 кг) и буженина (0,5 кг) — 135 грн (230−280 грн за 1 кг). За год стоимость буженины увеличилась в среднем по Украине на 22,7%, а домашней колбасы — на 10,2%. Сало (0,5 кг) обойдется в 50 грн (90−132 грн за 1 кг).

Среди молочных продуктов больше всего придется заплатить за сыр (0,5 кг) — 120 грн (200−268 грн за 1 кг) и сливочное масло (0,5 кг) — 114 грн (180−230 грн за 1 кг). Мягкий сыр (0,5 кг) обойдется в 58 грн (100−120 грн за 1 кг). И только цена хрена осталась на уровне прошлого года — 10−15 грн за 250 г.

При пополнении корзины другими, неосновными составляющими — помидоры, огурцы, яблоки, красное вино — ее стоимость возрастет до 963 грн. Это на 20,2% больше стоимости корзины такого же состава в 2020 году.

Общая стоимость пасхальной корзины составляет 6−7% среднемесячной заработной платы украинца и 20−22% средней пенсии, то есть она остается доступной для большинства наших сограждан, — считают эксперты.

Напомним, цены на продукты в Украине перед Пасхой будут оставаться стабильными, производители не видят оснований для их подорожания. Представители Союза птицеводов Украины подтвердили, что ближайший месяц рост цен на яйца и мясо птицы не предвидится.