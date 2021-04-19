Гендиректор Apple Тим Кук. Фото: ixbt.com

https://racurs.ua/n153468-chto-pokajet-apple-na-vesenney-prezentacii-detali-ot-insaydera.html

Ракурс

Компания Apple 20 апреля проведет весеннюю пресс-конференцию. Фанаты американской корпорации в ожидании презентаций технологических новинок.

Однако журналист и инсайдер Марк Гурман уверен, что «Эпл» завтра не покажет ничего инновационного. Специалист уверен, что американская компания придержит более яркие релизы на будущее. Интервью с Гурманом появилось на YouTube-канале Bloomberg Technology.

По словам инсайдера, в конце апреля представят новое поколение планшетов iPad Pro — возможен выход версий с экраном диагональю 11 и 12,9 дюйма. Гурман назвал будущее устройство «итеративным обновлением», которое необходимо в настоящее время. Он отмечает, что сейчас спрос на планшеты высок, как никогда — это связано с популярностью iPad в образовании и медицине.

При этом эксперт отмечает, что готов взять свои слова обратно, если на презентации Apple покажут обновленный iMac, поскольку дизайн этого компьютера не менялся уже годами. Именно поэтому Марк Гурман ожидает выход устройства с новым дизайном. Кроме того, на презентации могут быть представлены Bluetooth-маячки AirTag.

Как известно, весенняя презентация Apple состоится 20 апреля в 20.00 по киевскому времени, мероприятие пройдет в онлайн-формате.

Напомним, смартфон iPhone 2021 года может избавиться от «челки» — выемки в экране, и получить более высокую частоту обновления. Все модели iPhone 13 будут иметь меньшую выемку, но она все еще сохранится.