Москва звинуватила Чехію у шпигунському скандалі. Фото:

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Видворення 18 російських дипломатів із Чехії Москва пов’язала із історією про начебто спробу державного перевороту в Білорусі,

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, виступаючи в ефірі телеканалу «Росія-1», що видворення з Чехії російських дипломатів повинно були «відвернути увагу від підготовлюваного Заходом держперевороту в Білорусі». Про це повідомляє RG.ru

Нашим західним партнерам потрібно було зробити так, щоб перекрити важливість і актуальність тієї інформації, яка була опублікована як з боку РФ, так з боку Республіки Білорусь щодо не просто змови, а плану з конституційного перевороту, — заявила Захарова.

Дипломат країни-агресора додала, що Прага влаштувала шпигунський скандал, щоб відвести уваги від спроби вбивства самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Нагадаємо, 17 квітня прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш і Гамачек повідомили про висилку 18 співробітників російського посольства в Чехії, які, за версією чеської сторони, є «офіцерами російських спецслужб». Цей крок був зроблений у зв’язку з новими даними про вибух в 2014 році в Врбетіце, до якого, за твердженнями чеської влади, причетні «офіцери російської військової розвідки».

Раніше повідомлялося, що 18 квітня ФСБ Росії заявила про затримання двох громадян Білорусі, які нібито планували здійснити військових переворот та вбити самопроголошеного президента країни Олександра Лукашенка. У російській спецслужбі навіть додумалися приплести до цієї історії так званих «українських націоналістів».