Як коронавірус впливає на утворення тромбів, розповів імунолог

https://racurs.ua/ua/n153472-yak-koronavirus-vplyvaie-na-utvorennya-trombiv-rozpoviv-imunolog.html

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Чи впливає коронавірус на утворення тромбів, розповів імунолог Федір Лапій. Лікар нагадав, що тромбози після вакцинації розвиваються по механізму гепарин-індукованих тромбозів.

Не виключаються, зокрема, й імунні механізми, коли організм нашої імунної системи реагує на SARS-CoV-2, і поряд з тим, сама ж імунна система шкодить клітинам тромбоцитам, які беруть участь в утворенні тромбів. Наразі до кінця механізми незрозумілі, але з початком пандемії COVID-19 зросла кількість випадків, які ми можемо охарактеризувати, як дуже подібні до хвороби Кавасакі, — цитує імунолога «Суспільне».

Він додав, що причини виникнення хвороби Кавасакі у дітей не встановлені, однак лікарі знають, як її лікувати. Проте у разі несвоєчасної діагностики у пацієнтів виникає васкуліт — запалення судин, внаслідок пошкодження яких створюються передумови для утворення тромбів.

Ми думаємо, що саме коронавірус може бути причетним до хвороби Кавасакі, в якійсь частині цієї хвороби, у частині випадків, тобто ураження судин, яке може призвести до тромбоутворення, — зауважив імунолог.

Разом з тим, Лапій констатував, що біологічних механізмів, які б пояснювали, чому саме на векторну вакцину компанії AstraZeneca виникає реакція щодо утворення тромбів, нині немає.

Дані проміжного дослідження щодо оцінки виникнення тромбозів (зокрема й венозних синусів головного мозку) після СOVID-19 та вакцинації препаратами AstraZeneca і Pfizer/BioNTech свідчать про увосьмеро вищий ризик виникнення тромбозів.

Те, що було опубліковано дослідницькою групою називається препринт (попередня публікація — ред.), він ще не був опублікований, не пройшов рецензування. Ризики виникнення тромбозів після вакцини Pfizer/BioNTech, AstraZeneca складають у середньому чотири-п'ять випадків на мільйон. Невідомо поки, чи це пов’язано з вакциною, чи це пов’язано з іншими факторами ще до вакцинації. Впродовж останніх місяців з’явилися дані про те, що навіть безсимптомний перебіг COVID-19 може спричиняти тромбози, — зазначив імунолог.

Він додав, що вакцини на основі мРНК, векторні вакцини, формують імунну відповідь до спайок глікопротеїну, шиповидного протеїну, який на поверхні коронавірусу утворює так звану «корону», і за допомогою цього білка коронавірус прикріплюється до клітини. Можливо, імунна відповідь, яка розвивається на даний компонент віруса, може впливати на утворення тромбів. За словами Лаптія, це питання ще вивчається.

Ми можемо дуже довго спекулювати про те, з якою частотою можуть мати місце такі серйозні несприятливі події після вакцинації і щодня продовжувати реєструвати 400−500 офіційно випадків смерті від СOVID-19. При тому, що ми знаємо чітко, що COVID-19 — це фактор, який сприяє тромбоутворенню, тож ми повинні співставляти користь і ризики від цього і не поспішати з висновками, — підсумував імунолог.



Нагадаємо, одна людина з тисячі схильна до тромбоутворення. Більшість тромбозів не є небезпечними для життя, але стаються випадки, коли тромб перекриває судину в серці, легенях або в головному мозку. Тоді пацієнт опиняється в зоні ризику.

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) та комісія Всесвітньої організації охорони здоров’я дійшли висновку, що переваги вакцини від AstraZeneca перевищують потенційні ризики утворення тромбів.