Из-за антитеррористических учений в регионах Украины введут особый режим – подробности. Фото: СБУ

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Служба безопасности Украины проводит и планирует масштабные многоэтапные антитеррористические учения в большинстве областей страны.

Во время тренировок усиленное внимание уделяется отработке действий по защите стратегически важных объектов и границ государства. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

В ходе тренировок под усиленной защитой находятся объекты критической инфраструктуры, в том числе энергетической и транспортной системы.

В СБУ заявили, что во время учений в отдельных районах возможно временное введение особого режима, ограничение или запрещение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, обзор автомобилей и др.

В связи с этим СБУ обращается к гражданам Украины с пониманием отнестись к временным неудобствам и должным образом реагировать на требования правоохранителей.

Кроме того, граждан просят информировать правоохранителей по телефону доверия 0800501482 в случае:

прибытия или пребывания подозрительных лиц, проявляющих повышенный интерес к военным объектам, зданиям органов государственной власти, объектам критической инфраструктуры и местам массового пребывания людей;

появления подозрительных транспортных средств или беспилотных летательных аппаратов вблизи стратегических объектов;

обнаружения подозрительных предметов или средств поражения;

получения информации о намерениях осуществления террористической и диверсионной деятельности или других противоправных действий.

На прошлой неделе тренировочные мероприятия начались в Харьковской, Херсонской и Сумской областях.

Напомним, в Черном море украинские и румынские ВМС провели совместные учения типа PASSEX. С румынской стороны в них участвовал корвет Horia Macellariu, с украинской — корабельно-катерная группа, в составе которой были катера типа «Айленд», рейдовый тральщик «Геническ» и другие единицы.