Пожалел, что родился в Украине — у еще одного боксера заметили «синдром Усика-Ломаченко», фото — sport.ua

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Ракурс

Иван Редкач, украинский боксер полусредневес, потерпел шестое поражение в своей профессиональной карьере и удивил неожиданными эмоциями после боя.

35-летний Редкач проиграл техническим решением судей в бою против экс-чемпиона мира Реджиса Прогрейса. Поражение стало скандальным, поскольку некоторые эксперты заявили, что украинец симулировал удар в пах.

Впоследствии боксер опубликовал в Facebook фото из тренировочного лагеря. В ответ на комментарий одного из пользователей Иван написал, что «пусть говорят все, что угодно, но комиссия знает лучше, для этого она и существует».

Мне жаль, что я родился в такой стране, где живут злые, завистливые и меркантильные люди. Не все, но большинство. Тот же Папа Толя (Анатолий Ломаченко — «Ракурс») пишет Саше Гвоздику, что приехал меня поддержать. Это уже старческий маразм, — написал Редкач в комментарии под фото.

В шестом раунде Реджис нанес украинцу мощный удар, который пришелся то ли в пах, то ли в бок. Иван не мог не только продолжать бой, но даже встать с помоста. Украинца увезли на носилках.

Победителем боя судьи назвали Прогрейса, но часть экспертов считает, что украинец симулировал удар в пах.

Спортсмены и люди, которые следили за вечером бокса, высмеяли действия украинского боксера в конце боя. В частности, баскетболист Демиан Лиллард акцентировал внимание на том, что в бою присутствовал повтор и можно было увидеть, куда попал Прогрейс.

Для Ивана это второе поражение подряд и шестое в карьере профессионального боксера.