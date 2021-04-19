Судьба «Северного потока-2» будет зависеть от действий РФ на Донбассе, заявили в Берлине

Судьба «Северного потока-2» будет зависеть от действий РФ на Донбассе, заявили в Берлинеhttps://racurs.ua/n153476-sudba-severnogo-potoka-2-budet-zaviset-ot-deystviy-rf-na-donbasse-zayavili-v-berline.htmlРакурс
Реализация проекта «Северный поток-2» будет зависеть от действий России на Донбассе и у границ Украины. Об этом заявил глава Европейской народной партии (ЕНП) Германии Манфред Вебер, который призвал остановить строительство совместного с Россией газопровода в обход Украины.
В случае обострения ситуации на Востоке Украины, реализацию «Северного потока — 2» больше нельзя будет соблюдать, — цитирует Вебера Redaktionsnetzwerk Deutschland.
По его словам, Москва также причастна к кибератакам. Кроме этого, немецкий политик возложил на Кремль ответственность за кампании по дезинформации населения. Вебер назвал Россию угрозой Европе.
Кроме этого, заместитель председателя фракции Свободной демократической партии в Бундестаге Александр граф Ламбсдорфф высказал мнение, что Москва создает условия для военного вмешательства в Украину. Поэтому он также поддержал расширение санкций против России в случае эскалации ситуации у границ Украины.
Тогда проект газопровода «Северный поток — 2» должен быть немедленно остановлен, это совершенно очевидно, — подытожил политик.
Напомним, ранее глава внешнеполитического ведомства Германии выступил против остановки «Северного потока-2» в ответ на обострение ситуации РФ против Украины.
Москва стремится завершить реализацию проекта «Северный поток-2» летом этого года. Тогда же первые объемы российского газа планируют запустить в сторону Германии.