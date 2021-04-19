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Судьба «Северного потока-2» будет зависеть от действий РФ на Донбассе, заявили в Берлине

Судьба «Северного потока-2» будет зависеть от действий РФ на Донбассе, заявили в Берлине

19 апр 2021, 13:43
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Реализация проекта «Северный поток-2» будет зависеть от действий России на Донбассе и у границ Украины. Об этом заявил глава Европейской народной партии (ЕНП) Германии Манфред Вебер, который призвал остановить строительство совместного с Россией газопровода в обход Украины.

В случае обострения ситуации на Востоке Украины, реализацию «Северного потока — 2» больше нельзя будет соблюдать, — цитирует Вебера Redaktionsnetzwerk Deutschland.

По его словам, Москва также причастна к кибератакам. Кроме этого, немецкий политик возложил на Кремль ответственность за кампании по дезинформации населения. Вебер назвал Россию угрозой Европе.

Кроме этого, заместитель председателя фракции Свободной демократической партии в Бундестаге Александр граф Ламбсдорфф высказал мнение, что Москва создает условия для военного вмешательства в Украину. Поэтому он также поддержал расширение санкций против России в случае эскалации ситуации у границ Украины.


Тогда проект газопровода «Северный поток — 2» должен быть немедленно остановлен, это совершенно очевидно, — подытожил политик.

Напомним, ранее глава внешнеполитического ведомства Германии выступил против остановки «Северного потока-2» в ответ на обострение ситуации РФ против Украины.
Москва стремится завершить реализацию проекта «Северный поток-2» летом этого года. Тогда же первые объемы российского газа планируют запустить в сторону Германии.

Источник: Ракурс


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