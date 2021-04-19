Новый циклон принесет в Украину похолодание и осадки. Фото:

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Погода в Украине в ближайшие дни будет дождливой, прогнозируют и грозы.

Уже ближайшей ночью циклон накроет юг Украины дождями, а днем осадки прогнозируют в восточных и центральных областях. Местами обещают сильные ливни. Осадки будут сопровождаться сильным ветром. В западных областях также возможны дожди, местами прогнозируют грозы. Карпаты будут заливать ливни. Об этом 19 апреля сообщила синоптик Наталья Диденко на собственной странице в Facebook.

Серьезных осадков не прогнозируют в Киевской и Винницкой областях. Температура воздуха в Украине ночью прогнозируется 3−7° тепла, а днем 9−13° выше нуля.

В Киеве 20 апреля тоже будет прохладно — ночью 3−6° тепла, а днем 10−12° выше нуля. Не исключаются и кратковременные дожди.

Ветер в ближайшие дни будет северным. Завершение циклона синоптик прогнозирует на Вербное воскресенье, сами же выходные тоже будут холодными и ветреными.

Напомним, синоптики обещали, что погода в Украине 19 апреля ожидается преимущественно солнечная, температура воздуха днем прогнозируется по-настоящему весенняя. Прогнозировалось, что в Крыму температура воздуха достигнет отметки 15° тепла.