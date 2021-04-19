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Новий циклон принесе в Україну похолодання та опади. Фото:

Новий циклон принесе в Україну похолодання та опади (КАРТА)

19 кві 2021, 13:41
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Погода в Україні найближчими днями буде дощовою, прогнозують і грози.

Вже найближчої ночі циклон накриє південь України дощами, а вдень опади прогнозують у східних та центральних областях. Місцями обіцяють сильні зливи. Опади супроводжуватимуться сильним вітром. В західних областях також можливі дощі, місцями прогнозують грози. Карпати заливатимуть зливи. Про це 19 квітня повідомила синоптик Наталя Діденко на власній сторінці у Facebook.

Серйозних опадів не прогнозують у Київській та Вінницькій областях. Температура повітря в Україні вночі прогнозується 3−7° тепла, а вдень 9−13° вище нуля.

У Києві 20 квітня теж буде прохолодно — вночі 3−6° тепла, а вдень 10−12° вище нуля. Не виключаються й короткочасні дощі.

Вітер найближчими днями буде північним. Завершення циклону синоптик прогнозує на Вербну неділю, самі ж вихідні теж будуть холодними та вітряними.

В Україну суне циклон. Карта: Наталка Діденко в Facebook


В Україну суне циклон. Карта: Наталка Діденко в Facebook

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що погода в Україні 19 квітня очікується переважно сонячна, температура повітря вдень прогнозується по-справжньому весняна. Прогнозувалося, що в Криму температура повітря досягне позначки 15° тепла.

Джерело: Ракурс


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