Доля «Північного потоку-2» залежатиме від дій РФ на Донбасі, заявили у Берліні

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Реалізація проекту «Північний потік-2» залежатиме від дій Росії на Донбасі та біля кордонів України. Про це заявив очільник Європейської народної партії (ЄНП) Німеччини Манфред Вебер, який закликав зупинити будівництво спільного з Росією газогону в обхід України.

У разі загострення ситуації на Сході України, реалізації «Північного потоку — 2» більше не можна буде дотримуватися, — цитує Вебера Redaktionsnetzwerk Deutschland.

За його словами, Москва також причетна до скоєння кібератак. Окрім цього, німецький політик поклав на Кремль відповідальність за кампанії з дезінформації населення. Вебер назвав Росію загрозою Європі.

Окрім цього, заступник голови фракції Вільної демократичної партії в Бундестазі Александер граф Ламбсдорфф висловив думку, що Москва створює умови для військового втручання в Україну. Тому він також підтримав розширення санкцій проти Росії у разі ескалації ситуації біля кордонів України.

Тоді проект газогону «Північний потік — 2» повинен бути негайно зупинений, це абсолютно очевидно, — підсумував політик.



Нагадаємо, раніше очільник зовнішньополітичного відомства Німеччини виступив проти зупинки «Північного потоку-2» у відповідь на агресію РФ проти України.

Москва прагне завершити реалізацію проекту «Північний потік-2» цьогоріч влітку. Тоді ж перші обсяги російського газу планують запустити в сторону Німеччини.