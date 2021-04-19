Пошкодував, що народився в Україні — у ще одного боксера помітили «синдром Усика-Ломаченка», фото — sport.ua

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Ракурс

Іван Редкач, український боксер напівсередньоваговик, зазнав шостої поразки у своїй професійній кар'єрі і вибухнув неочікуваними емоціями після бою.

35-річний Редкач програв технічним рішенням суддів у бою проти екс-чемпіона світу Реджіса Прогрейса. Поразка стала скандальною, оскільки деякі експерти заявили, що українець симулював удар в пах.

Згодом боксер опублікував у Facebook фото з тренувального табору. У відповідь на коментар одного з користувачів Іван написав, що «нехай кажуть все, що завгодно, але комісія знає краще, для цього вона й існує".

Мені шкода, що я народився в такій країні, де живуть злі, заздрісні і меркантильні люди. Не всі, але більшість. Той же Папа Толя (Анатолій Ломаченко — «Ракурс») пише Саші Гвоздику, що приїхав мене підтримати. Це вже старечий маразм, — написав Редкач у коментарі під фото.

У шостому раунді Реджис завдав українцеві потужний удар, який припав чи то в пах, то чи в бік. Іван не міг не тільки продовжувати бій, але навіть встати з помосту. З рингу українця відвезли на ношах.

Переможцем бою судді назвали Прогрейса, але частина експертів вважає, що українець симулював удар в пах.

Спортсмени та люди, які стежили за вечором боксу, висміяли дії українця наприкінці бою. Зокрема, баскетболіст Деміан Ліллард закцентував увагу на тому, що в бою був присутній повтор і можна було побачити, куди саме влучив Прогрейс.

Для Івана це друга поразка поспіль та шоста в кар'єрі професійного боксера.