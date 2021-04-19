Ресторан Park. Art of rest. Фото: pinimg.com

https://racurs.ua/n153479-zakryt-restoran-dubnevichey-iz-za-detskoy-vecherinki-v-razgar-covid-epidemii-prigrozil-mer-lvova.html

Ракурс

Ресторан Дубневичей во Львове нарушил карантин, теперь заведение могут закрыть.

В заведении, которое расположено в парке им. Б. Хмельницкого, 18 апреля состоялся масштабный концерт. На мероприятии присутствовало большое количество людей. Полицейские составили административный протокол о нарушении карантина на владельцев заведения. Дальнейшую судьбу ресторана будут решать городские власти. Об этом 19 апреля городской голова Львова Андрей Садовый заявил в эфире радио «Люкс FM».

Сегодня на комиссии мы примем решение закрыть это заведение до конца карантина со всеми соответствующими санкциями. Очень обидно, что люди не понимают сложность ситуации, в которой мы сейчас находимся, — заявил Садовый.

Как пишет издание Zaxid.net 18 апреля в ресторане Park. Art of rest, принадлежащий братьям Дубневичам, масштабно отпраздновали детский день рождения. На вечеринке присутствовали аниматоры и музыканты. Процесс празднования гости публиковали в социальных сетях.

Этот ресторан открыли на месте бывшего кинотеатра «Дружба» в Парке культуры в 2018 году. Реконструкцией кинотеатра под ресторан занималось ООО «Круаэль», владельцами которого является сын Богдана Дубневича — Павел Дубневич, Надежда Гичка и дочь Богдана Дубневича — Богдана Колодий.

Напомним, усиленный карантин во Львове продлили до 4 мая. В то же время с сегодняшнего дня, 19 апреля, за парты вернулись ученики 1−4 классов. Также непродовольственным рынкам разрешили возобновить свою работу по отдельному протоколу. Городская власть отметила, что рынки и заведения должны работать с соблюдением всех карантинных требований и пообещал закрывать нарушителей в тот же день.