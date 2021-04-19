Два артснаряди у поштовій скриньці знайшли в Києві

Артснаряди у поштовій скриньці знайшли в Києві. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n153482-artsnaryady-u-poshtoviy-skrynci-znayshly-v-kyievi.html

Ракурс

У Києві в під’їздах житлових будинків виявили три артилерійських снаряди та мінометну міну.

Два артснаряди Д-122 мм та Д-76 мм, які лежали на поштовій скриньці, виявили на вулиці Курчатова у Деснянському районі столиці, повідомили у прес-службі ДСНС.

Також на вулиці Бориспільській у Дарницькому районі виявили артилерійський снаряд Д-122 мм та мінометну міну Д-50 мм.

Виявлені боєприпаси вилучено та знешкоджено на полігоні, — зазначили рятувальники.

Загалом з початку року на території Києва вилучено та знешкоджено 73 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни. Також у ДСНС нагадали, що при виявленні підозрілих предметів слід бути обережними.