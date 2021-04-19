Два артснаряди у поштовій скриньці знайшли в Києві

Два артснаряди у поштовій скриньці знайшли в Києвіhttps://racurs.ua/ua/n153482-artsnaryady-u-poshtoviy-skrynci-znayshly-v-kyievi.htmlРакурс
У Києві в під’їздах житлових будинків виявили три артилерійських снаряди та мінометну міну.
Два артснаряди Д-122 мм та Д-76 мм, які лежали на поштовій скриньці, виявили на вулиці Курчатова у Деснянському районі столиці, повідомили у прес-службі ДСНС.
Також на вулиці Бориспільській у Дарницькому районі виявили артилерійський снаряд Д-122 мм та мінометну міну Д-50 мм.
Виявлені боєприпаси вилучено та знешкоджено на полігоні, — зазначили рятувальники.
Загалом з початку року на території Києва вилучено та знешкоджено 73 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни. Також у ДСНС нагадали, що при виявленні підозрілих предметів слід бути обережними.
Перше, що треба зробити — зателефонувати за номером 101 та повідомити, де знайдений небезпечний предмет. Далі необхідно обгородити місце його знаходження та не допускати до нього інших людей, особливо дітей. Не чіпати, не пересувати, не стукати по корпусу, не розбирати вибухонебезпечний предмет, — наголосили в ДСНС.