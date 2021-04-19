Вчені зможуть знайти ознаки позаземного життя в найближчі 5-10 років, ілюстративне фото thestatesman

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Ракурс

Дослідження космосу просувається величезними кроками. За словами вчених, новий телескоп зможе виявити потенційні ознаки життя на інших планетах всього за 60 годин.



Космічний телескоп Джеймса Вебба, запуск якого планується 31 жовтня 2021 року, потенційно зможе знайти набагато більше екзопланет, ніж до нього змогли «Хаббл» і TESS. Аспірантка Університету штату Огайо Капріс Філліпс поділилася попередніми висновками вчених з цього приводу, пише Phys.

Що мене дійсно здивувало в результатах, так це те, що ми можемо реально виявити ознаки життя на інших планетах в найближчі 5−10 років, — каже Капріс Філліпс.

Вчені підрахували, якщо космічний телескоп Джеймса Вебба буде запущено за планом, перші дослідження на апараті астрофізики зможуть почати вже в січні 2022 року. Передбачається, що телескоп проведе на орбіті 5 років.



Попри те, що апарат ще не запущений, астрофізики вже проводять розрахунки того, як швидко він зможе знайти сигнали позаземного життя на інших планетах. Аналіз вчених показує, що новий телескоп зможе виявити аміак в атмосфері шести газових карликових планет всього за кілька орбітальних витків.



Філліпс та її команда змоделювали, як прилади JWST будуть реагувати на мінливі хмари та атмосферні умови, а потім склали список місць, де телескоп повинен шукати позаземне життя.



Карликові планети вважаються перспективними небесними тілами, на яких висока ймовірність виявити ознаки життя. Планет такого типу немає в нашій Сонячній системі, тому вчені намагаються з’ясувати, чи містять їхні атмосфери аміак та інші потенційні ознаки живих істот.

Людство замислюється над питаннями: Чи самотні ми? Чи є подібні нам істоти на інших планетах. Наші дослідження показують, що вперше у нас є наукові знання і технологічні можливості, щоб реально почати знаходити відповіді на ці питання, — каже Філліпс.

Нагадаємо, раніше «Ракурс» писав, що в NASA запропонували шукати інопланетян за запахом.