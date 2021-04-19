Екстрене засідання підгрупи ТКГ з безпеки відбудеться 20 квітня, фото: «Українська правда»

https://racurs.ua/ua/n153509-tkg-provede-ekstrene-zasidannya-pidgrupy-z-bezpeky-viyna-na-donbasi.html

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Підгрупа з безпеки тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі завтра, 20 квітня, проведе екстрене позачергове засідання.

Засідання розпочнеться о 10.00. Про це спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

Засідання підгрупи з безпеки ТКГ — завтра (20 квітня — ред.), початок о 10-й годині ранку, — зазначив Арестович.

Радники глав держав «нормандської четвірки» (Україна, Німеччина, Франція та Росія) сьогодні, 19 квітня, провели зустріч в режимі відеоконференції.

Головним питанням зустрічі стало обговорення практичних кроків, необхідних для дотримання режиму повного та всеосяжного припинення вогню. Про це повідомляється на сторінці в соціальній мережі Фейсбук української делегації для участі в тристоронній контактній групі (ТКГ).

Зазначається, що конкретні заходи для вдосконалення механізму контролю за дотриманням режиму припинення вогню політичні радники доручили опрацювати в підгрупі з безпеки ТКГ.

Прозвучала цікава пропозиція провести наступну зустріч політичних радників безпосередньо на лінії розмежування з метою прийняття необхідних рішень в конкретних умовах, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, депутати зі «Слуги народу» закликають президента України Володимира Зеленського розірвати дипломатичні відносини з Росією.