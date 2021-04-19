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Экстренное заседание подгруппы ТКГ по безопасности состоится 20 апреля, фото :«Украинская правда»
ТКГ проведет экстренное заседание подгруппы по безопасности — война на Донбассеhttps://racurs.ua/n153509-tkg-provedet-ekstrennoe-zasedanie-podgruppy-po-bezopasnosti-voyna-na-donbasse.htmlРакурс
Подгруппа по безопасности трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе завтра, 20 апреля, проведет экстренное внеочередное заседание.
Заседание начнется в 10.00. Об этом спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».
Заседание подгруппы по безопасности ТКГ — завтра (20 апреля — ред.), начало в 10 часов утра, — отметил Арестович.
Советники глав государств «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция и Россия) сегодня, 19 апреля, провели встречу в режиме видеоконференции.
Главным вопросом встречи стало обсуждение практических шагов, необходимых для соблюдения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня. Об этом сообщается на странице в социальной сети Фейсбук украинской делегации для участия в трехсторонней контактной группе (ТКГ).
Отмечается, что конкретные меры по совершенствованию механизма контроля за соблюдением режима прекращения огня политические советники поручили проработать в подгруппе по безопасности ТКГ.
Прозвучала интересное предложение провести следующую встречу политических советников непосредственно на линии разграничения с целью принятия необходимых решений в конкретных условиях, — отмечается в сообщении.
Напомним, депутаты из «Слуги народа» призывают президента Украины Владимира Зеленского разорвать дипломатические отношения с Россией.
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