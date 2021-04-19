Экстренное заседание подгруппы ТКГ по безопасности состоится 20 апреля, фото :«Украинская правда»

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Подгруппа по безопасности трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе завтра, 20 апреля, проведет экстренное внеочередное заседание.

Заседание начнется в 10.00. Об этом спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

Заседание подгруппы по безопасности ТКГ — завтра (20 апреля — ред.), начало в 10 часов утра, — отметил Арестович.

Советники глав государств «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция и Россия) сегодня, 19 апреля, провели встречу в режиме видеоконференции.

Главным вопросом встречи стало обсуждение практических шагов, необходимых для соблюдения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня. Об этом сообщается на странице в социальной сети Фейсбук украинской делегации для участия в трехсторонней контактной группе (ТКГ).

Отмечается, что конкретные меры по совершенствованию механизма контроля за соблюдением режима прекращения огня политические советники поручили проработать в подгруппе по безопасности ТКГ.

Прозвучала интересное предложение провести следующую встречу политических советников непосредственно на линии разграничения с целью принятия необходимых решений в конкретных условиях, — отмечается в сообщении.

Напомним, депутаты из «Слуги народа» призывают президента Украины Владимира Зеленского разорвать дипломатические отношения с Россией.