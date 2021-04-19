«Слуги» призывают Зеленского разорвать дипотношения с Россией

«Слуги» призывают Зеленского разорвать дипотношения с Россиейhttps://racurs.ua/n153508-slugi-prizyvaut-zelenskogo-razorvat-dipotnosheniya-s-rossiey.htmlРакурс
Владимира Зеленского, президента Украины призывают разорвать дипломатические отношения с Россией.
Соответствующее обращение членов парламентской фракции «Слуга народа» опубликовала на своей странице в социальной сети Фейсбук народный депутат Лиза Богуцкая.
Мы призываем украинскую власть активизировать деятельность, направленную на подготовку страны к обороне, — отмечается в обращении.
Авторы заявления призывают провести сессию Верховной Рады с участием президента, правительства и руководителей спецслужб, чтобы обсудить комплекс мер по укреплению безопасности и обороны Украины, учитывая агрессивные действия России.
По мнению подписантов заявления, Зеленскому следует:
- разорвать с Россией дипломатические отношения;
- внести на рассмотрение парламента закон о территориальной обороне;
- начать мобилизацию и призыв резервистов в армию.
- обратиться к подписантам Будапештского меморандума (США и Великобритании) с просьбой направить в Украину временные военные контингенты для сдерживания российской агрессии, а в Черное море ввести военные корабли;
- внести на рассмотрение Рады как неотложные законопроекты об отказе от концепции совместного использования с Россией Азовского моря и Керченского пролива и оформления государственной морской границы.
Призываем соотечественников, украинский бизнес, проживающих и работающих на территории Российской Федерации и ее государств-сателлитов, по возможности завершить свои дела и вернуться в Украину, — добавляют авторы заявления.