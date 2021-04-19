«Слуги» призывают Зеленского разорвать дипотношения с Россией

Владимир Зеленский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n153508-slugi-prizyvaut-zelenskogo-razorvat-dipotnosheniya-s-rossiey.html

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Владимира Зеленского, президента Украины призывают разорвать дипломатические отношения с Россией.

Соответствующее обращение членов парламентской фракции «Слуга народа» опубликовала на своей странице в социальной сети Фейсбук народный депутат Лиза Богуцкая.

Мы призываем украинскую власть активизировать деятельность, направленную на подготовку страны к обороне, — отмечается в обращении.

Авторы заявления призывают провести сессию Верховной Рады с участием президента, правительства и руководителей спецслужб, чтобы обсудить комплекс мер по укреплению безопасности и обороны Украины, учитывая агрессивные действия России.

По мнению подписантов заявления, Зеленскому следует:

разорвать с Россией дипломатические отношения;

внести на рассмотрение парламента закон о территориальной обороне;

начать мобилизацию и призыв резервистов в армию.

обратиться к подписантам Будапештского меморандума (США и Великобритании) с просьбой направить в Украину временные военные контингенты для сдерживания российской агрессии, а в Черное море ввести военные корабли;

внести на рассмотрение Рады как неотложные законопроекты об отказе от концепции совместного использования с Россией Азовского моря и Керченского пролива и оформления государственной морской границы.