Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Владимир Зеленский, фото: Офис президента

«Слуги» призывают Зеленского разорвать дипотношения с Россией

19 апр 2021, 22:24
999

Владимира Зеленского, президента Украины призывают разорвать дипломатические отношения с Россией.

Соответствующее обращение членов парламентской фракции «Слуга народа» опубликовала на своей странице в социальной сети Фейсбук народный депутат Лиза Богуцкая.

Мы призываем украинскую власть активизировать деятельность, направленную на подготовку страны к обороне, — отмечается в обращении.

Авторы заявления призывают провести сессию Верховной Рады с участием президента, правительства и руководителей спецслужб, чтобы обсудить комплекс мер по укреплению безопасности и обороны Украины, учитывая агрессивные действия России.

По мнению подписантов заявления, Зеленскому следует:


  • разорвать с Россией дипломатические отношения;
  • внести на рассмотрение парламента закон о территориальной обороне;
  • начать мобилизацию и призыв резервистов в армию.
  • обратиться к подписантам Будапештского меморандума (США и Великобритании) с просьбой направить в Украину временные военные контингенты для сдерживания российской агрессии, а в Черное море ввести военные корабли;
  • внести на рассмотрение Рады как неотложные законопроекты об отказе от концепции совместного использования с Россией Азовского моря и Керченского пролива и оформления государственной морской границы.

Призываем соотечественников, украинский бизнес, проживающих и работающих на территории Российской Федерации и ее государств-сателлитов, по возможности завершить свои дела и вернуться в Украину, — добавляют авторы заявления.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров