«Слуги» закликають Зеленського розірвати дипвідносини з Росією

Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n153508-slugy-zaklykaut-zelenskogo-rozirvaty-dypvidnosyny-z-rosiieu.html

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Володимира Зеленського, президента України, закликають розірвати дипломатичні відносини з Росією.

Відповідне звернення членів парламентської фракції «Слуга народу» опублікувала на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук народний депутат Ліза Богуцька.

Ми закликаємо українську владу активізувати діяльність, спрямовану на підготовку країни до оборони, — наголошується в зверненні.

Автори заяви закликають провести сесію Верховної Ради за участі президента, уряду та керівників спецслужб, щоб обговорити комплекс заходів для зміцнення безпеки та оборони України з огляду на агресивні дії Росії.

На думку підписантів заяви, Зеленському слід:

розірвати з Росією дипломатичні відносини;

внести на розгляд парламенту закон про територіальну оборону;

почати мобілізацію і призов резервістів в армію.

звернутися до підписантів Будапештського меморандуму (США та Великої Британії) із проханням направити до України тимчасові військові контингенти для стримування російської агресії, а в Чорне море ввести військові кораблі;

внести на розгляд Ради як невідкладні законопроекти щодо відмови від концепції спільного використання з Росією Азовського моря та Керченської протоки та оформлення державного морського кордону.