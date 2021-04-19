«Слуги» закликають Зеленського розірвати дипвідносини з Росією

«Слуги» закликають Зеленського розірвати дипвідносини з Росієюhttps://racurs.ua/ua/n153508-slugy-zaklykaut-zelenskogo-rozirvaty-dypvidnosyny-z-rosiieu.htmlРакурс
Володимира Зеленського, президента України, закликають розірвати дипломатичні відносини з Росією.
Відповідне звернення членів парламентської фракції «Слуга народу» опублікувала на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук народний депутат Ліза Богуцька.
Ми закликаємо українську владу активізувати діяльність, спрямовану на підготовку країни до оборони, — наголошується в зверненні.
Автори заяви закликають провести сесію Верховної Ради за участі президента, уряду та керівників спецслужб, щоб обговорити комплекс заходів для зміцнення безпеки та оборони України з огляду на агресивні дії Росії.
На думку підписантів заяви, Зеленському слід:
- розірвати з Росією дипломатичні відносини;
- внести на розгляд парламенту закон про територіальну оборону;
- почати мобілізацію і призов резервістів в армію.
- звернутися до підписантів Будапештського меморандуму (США та Великої Британії) із проханням направити до України тимчасові військові контингенти для стримування російської агресії, а в Чорне море ввести військові кораблі;
- внести на розгляд Ради як невідкладні законопроекти щодо відмови від концепції спільного використання з Росією Азовського моря та Керченської протоки та оформлення державного морського кордону.
Закликаємо співвітчизників, український бізнес, що проживають і працюють на території Російської Федерації та її держав-сателітів, по можливості завершити свої справи і повернутися в Україну, — додають автори заяви.