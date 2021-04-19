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Ракурс
Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

«Слуги» закликають Зеленського розірвати дипвідносини з Росією

19 кві 2021, 22:24
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Володимира Зеленського, президента України, закликають розірвати дипломатичні відносини з Росією.

Відповідне звернення членів парламентської фракції «Слуга народу» опублікувала на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук народний депутат Ліза Богуцька.

Ми закликаємо українську владу активізувати діяльність, спрямовану на підготовку країни до оборони, — наголошується в зверненні.

Автори заяви закликають провести сесію Верховної Ради за участі президента, уряду та керівників спецслужб, щоб обговорити комплекс заходів для зміцнення безпеки та оборони України з огляду на агресивні дії Росії.

На думку підписантів заяви, Зеленському слід:


  • розірвати з Росією дипломатичні відносини;
  • внести на розгляд парламенту закон про територіальну оборону;
  • почати мобілізацію і призов резервістів в армію.
  • звернутися до підписантів Будапештського меморандуму (США та Великої Британії) із проханням направити до України тимчасові військові контингенти для стримування російської агресії, а в Чорне море ввести військові кораблі;
  • внести на розгляд Ради як невідкладні законопроекти щодо відмови від концепції спільного використання з Росією Азовського моря та Керченської протоки та оформлення державного морського кордону.

Закликаємо співвітчизників, український бізнес, що проживають і працюють на території Російської Федерації та її держав-сателітів, по можливості завершити свої справи і повернутися в Україну, — додають автори заяви.

Джерело: Ракурс


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