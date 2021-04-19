20 квітня в Україні очікуються дощі, грози та град, фото:

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Погода в Україні 20 квітня формуватиметься циклоном YATIN, який вийде на територію країни з південного заходу.

Найближчої доби у південних, східних, а також Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях очікуються помірні та значні дощі, місцями грози та град, пориви вітру 17−22 м/с, температура вночі становитиме +5…+10°, вдень — +11…+15°. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

На решті території — місцями невеликі дощі, температура вночі становитиме +1…+6°, вдень — +9…+14°.

Крім того, 20 квітня вночі у південних, вдень у східних, південно-східних та Полтавській областях очікуються пориви вітру 17−22 м/с (І рівень небезпечності — жовтий).

Погода у Києві 20 квітня буде без істотних опадів вночі, вдень — невеликий дощ. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +3…+5°, вдень — піднімуться до +11…+13°. Вітер північно-східний, 3−8 м/с.

Погода у Львові також буде без істотних опадів вночі та з дощем вдень. Вночі температура повітря становитиме +3…+5°, вдень — +11…+13°. Вітер північно-східний, 5−10 м/с.

Погода в Одесі передбачає дощі вдень та вночі. Термометри вночі покажуть +8…+10°, вдень — +13…+15°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Погода у Дніпрі також буде з дощами протягом доби. Вночі температура повітря становитиме +5…+7°, вдень — +11…+13°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Погода у Харкові протягом доби буде дощовою. Синоптики прогнозують температуру повітря +7…+9° вночі та +11…+13° вдень. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатті 20 квітня передбачає сніг та мокрий сніг вночі, вдень йтиме дощ. Очікується температура повітря +3…+5° вночі та +13…+15° вдень. Вітер північно-східний, 5−10 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 20 квітня буде досить спокійним, протягом доби очікуються невеликі збурення.