20 апреля в Украине ожидаются дожди, грозы и град, фото:

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Погода в Украине 20 апреля будет формироваться циклоном YATIN, который выйдет на территорию страны с юго-запада.

В ближайшие сутки в южных, восточных, а также Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях ожидаются умеренные и значительные дожди, местами грозы и град, порывы ветра 17−22 м/с, температура ночью составит +5…+10°, днем — +11…+15 °. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

На остальной территории — местами небольшие дожди, температура ночью составит +1…+6°, днем — +9…+14°.

Кроме того, 20 апреля ночью в южных, днем ​​в восточных, юго-восточных и Полтавской областях ожидаются порывы ветра 17−22 м/с (I уровень опасности — желтый).

Погода в Киеве 20 апреля будет без существенных осадков ночью, днем — небольшой дождь. Ночью столбики термометров опустятся до +3…+5°, днем — поднимутся до +11…+13°. Ветер северо-восточный, 3−8 м/с.

Погода во Львове также будет без существенных осадков ночью и с дождем днем. Ночью температура воздуха составит +3…+5°, днем — +11…+13°. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

Погода в Одессе предусматривает дожди днем ​​и ночью. Термометры ночью покажут +8…+10°, днем — +13…+15°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода в Днепре также будет с дождями в течение суток. Ночью температура воздуха составит +5…+7°, днем — +11…+13°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода в Харькове в течение суток будет дождливой. Синоптики прогнозируют температуру воздуха +7…+9° ночью и +11…+13° днем. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатье 20 апреля предусматривает снег и мокрый снег ночью, днем ​​дождь. Ожидается температура воздуха +3…+5 ° ночью и +13…+15° днем. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 20 апреля будет довольно спокойной, в течение суток ожидаются небольшие возмущения.