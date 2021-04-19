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Ракурс
В мире продолжается эпидемия коронавируса

Пандемия коронавируса — ВОЗ продлила чрезвычайное положение

19 апр 2021, 23:52
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) еще на три месяца продлила срок действия чрезвычайного положения, введенного в связи с пандемией коронавирусной болезни COVID-19.

Соответствующее решение было принято по результатам заседания комитета ВОЗ по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщается на сайте ВОЗ.

COVID-19 все еще является чрезвычайным событием, которое продолжает негативно влиять на здоровье населения во всем мире, — считают в ВОЗ.

В организации отмечают, что риск международного распространения болезни и ее влияние на международные транспортные перевозки требуют «скоординированного международного ответа».

Эксперты ВОЗ считают, что мир не выйдет из пандемии, пока все страны не получат доступа к диагностике, лечению и вакцинам в необходимом количестве, независимо от их финансового состояния.

Неравенство внутри стран и между ними замедляет возвращение к нормальной социальной и экономической жизни, — подчеркивают в ВОЗ.


Следующее заседание комитета ВОЗ по чрезвычайным ситуациям будет созвано в течение трех месяцев или ранее, по усмотрению генерального директора организации.

Напомним, чрезвычайное положение международного значения за коронавирус ВОЗ объявила в январе 2020 года.

Источник: Ракурс


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