Кто из политиков «засветился» на вечеринке Тищенко, установили «Схемы»

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Вечеринка Николая Тищенко в период карантина в Киеве стала темой для расследования журналистов «Схем», которые показали фото и видео со скандального мероприятия. Известно, что празднование нардепа-«слуги» в пятизвездочном отеле Fairmont сопровождалось фейерверком с Труханова острова.

Также вечеринку Тищенко в честь дня рождения его жены посетили представители политсилы президента Владимира Зеленского «Слуга народа», губернатор Черкасс и другие.

Празднование длилось более пяти часов, гости находились без защитных масок, праздник сопровождался салютом (запрещенным еще в 2019 году), — отметила журналистка Наталья Седлецкая.

По ее словам, в письменном приглашении гостей просили «не публиковать фотографии с события в день празднования и „не отмечать локацию для комфорта и безопасности праздника“».

Напомним, с 5 апреля в Киеве действует усиленный локдаун, среди прочего запрещено проведение массовых мероприятий и работа ресторанов.

Ранее «слуга» Тищенко уже оказывался в эпицентре скандала из-за своего ресторана «Велюр», который работал в карантин 2020 года.