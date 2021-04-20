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Ракурс
Кто из политиков «засветился» на вечеринке Тищенко, установили «Схемы»

Кто из политиков «засветился» на вечеринке Тищенко, установили «Схемы» (ФОТО, ВИДЕО)

20 апр 2021, 08:17
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Вечеринка Николая Тищенко в период карантина в Киеве стала темой для расследования журналистов «Схем», которые показали фото и видео со скандального мероприятия. Известно, что празднование нардепа-«слуги» в пятизвездочном отеле Fairmont сопровождалось фейерверком с Труханова острова.

Также вечеринку Тищенко в честь дня рождения его жены посетили представители политсилы президента Владимира Зеленского «Слуга народа», губернатор Черкасс и другие.

Празднование длилось более пяти часов, гости находились без защитных масок, праздник сопровождался салютом (запрещенным еще в 2019 году), — отметила журналистка Наталья Седлецкая.

По ее словам, в письменном приглашении гостей просили «не публиковать фотографии с события в день празднования и „не отмечать локацию для комфорта и безопасности праздника“».


Напомним, с 5 апреля в Киеве действует усиленный локдаун, среди прочего запрещено проведение массовых мероприятий и работа ресторанов.

Ранее «слуга» Тищенко уже оказывался в эпицентре скандала из-за своего ресторана «Велюр», который работал в карантин 2020 года.

Источник: Ракурс


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