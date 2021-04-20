“Червона” зона карантину діє у 13 регіонах, один готується на вихід — МОЗ

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Зони карантину в Україні 20 квітня оновило Міністерство охорони здоров’я. У відомстві повідомили позитивну новину для мешканців Чернівецької області, оскільки Буковина стане третім регіоном після Івано-Франківщини та Закарпаття, яка невдовзі вийде з «червоної» зони карантину.

Чернівецька область третя після Івано-Франківської та Закарпатської, яка невдовзі вийде з «червоної» зони карантинних обмежень через значне зниження епідеміологічної небезпеки поширення COVID-19, — інформує у Телеграм канал МОЗ «Коронавірус інфо».

Також стабільне покращення COVID-ситуації нині зафіксовано у Львівській області.

«Червона» зона карантинних обмежень станом на вівторок діє у 13 регіонах (включно з Києвом).

«Жовта» зона карантину — у трьох областях — Херсонській, Івано-Франківській та Закарпатській. Усі інші дев’ять областей залишаються «помаранчевими».

Зауважимо, що за словами першого заступника голови Київської міськдержадміністрації Миколи Поворозника, ситуація з коронавірусом в Києві почала стабілізуватися, і чиновники припускають, що столиця невдовзі може покинути «червону» зону карантину. Рішення ухвалюватиметься наприкінці цього тижня. Також тоді міська влада вирішить щодо того, які обмеження діятимуть на великодні свята.