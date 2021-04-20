Нардепу Гончаренку пригрозили санкціями за прострілений прапор України, скрін з відео

https://racurs.ua/ua/n153534-predstavnyku-kyieva-v-parie-vymknuly-mikrofon-cherez-prostrilenyy-na-donbasi-prapor-ukrayiny-video.html

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На весняній сесії ПАРЄ розгорівся скандал через виступ українського представника Олексія Гончаренка, який вирішив нагадати про те, що на Донбасі триває війна, а в проекті доповіді Асамблеї нічого не сказано про територіальну цілісність та суверенність держав-членів Ради Європи.

У вывторок, 20 квітня, президент Парламентської асамблеї Ради Європи Хендрік Демс зупинив виступ українського депутата Олексія Гончаренка та пригрозив йому дисциплінарними санкціями за те, що він показав прапор України, прострілений на Донбасі. Про це повідомив сам Гончаренко в Telegram- каналі.

Під час сьогоднішньої сесії ПАРЄ йшло обговорення стратегічних пріоритетів Асамблеї. Я вирішив нагадати про те, що в проекті доповіді чомусь немає ані слова про територіальну цілісність та суверенність держав-членів Ради Європи, про мирне вирішення конфліктів в Європі. І це в той час, коли в Європі, на сході України триває війна! — розповів Гончаренко.

Щоб проілюструвати свої слова, Гончаренко показав прапор України з дірками від російських куль, зазначивши, що це прапор бійця, який воював на Донбасі.

І після цього президент ПАРЄ Хендрік Демс зупинив мій виступ і пригрозив дисциплінарними санкціями! — заявив український нардеп, долучивши до своєї розповіді відповідне відео.

Гончаренко зазначив, що Ангела Меркель під час свого виступу в Асамблеї заявила, що ПАРЄ — це «совість Європи».

За скільки ж російських срібників продали цю совість? — поцікавився Гончаренко.

