Маршрут дикого вовка зняла камера у США — Ловив рибу, оленя та ніжився у траві

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Маршрут дикого вовка проаналізувала команда дослідників з Voyageurs Wolf Project в американському штаті Міннесота. Науковці прикріпили до тварини відеокамеру, яка дозволила спостерігати за його «порядком дня».

Дослідники побачили, як вовк пересувається лісом, ловить рибу у струмку, гризе кості оленя, споживає ягоди, а також ніжиться на сонці. Це перше подібне відео, яке документує повсякденне життя вовків в їхньому природному середовищі, пише Daily Mail.

Камера, прикріплена до шиї вовка, вмикалася щогодини лише на 30 секунд впродовж тижня влітку 2020 року.

Вчені встановили, що ягоди складають 80% раціону вовків влітку. Вовки шукають їх як вдень так і вночі та проводять багато часу в районах з рясним урожаєм ягід.

Також за час спостереження вовк поласував трьома різними рибами, які впіймав на березі річки Еш. Загалом у Міннесоті мешкає близько 2 тис. 700 вовків.