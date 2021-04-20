Маршрут дикого волка впервые сняла камера в США - Ловил рыбу, оленя и нежился в траве

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Ракурс

Маршрут дикого волка проанализировала команда исследователей из Voyageurs Wolf Project в американском штате Миннесота. Ученые прикрепили к животному видеокамеру, которая позволила наблюдать за его «порядком дня».

Исследователи увидели, как волк передвигается по лесу, ловит рыбу в ручье, грызет кости оленя, ищет и ест ягоды, а также нежится на солнце. Это первое подобное видео, документирующее повседневную жизнь волков в их естественной среде, пишет Daily Mail.

Камера, прикрепленная к шее волка, включалась каждый час только на 30 секунд в течение недели летом 2020 года.

Ученые установили, что ягоды составляют 80% рациона волков летом. Волки ищут их как днем так и ночью и проводят много времени в районах с обильным урожаем ягод.

Также за время наблюдения волк полакомился тремя разными рыбами, которые поймал на берегу реки Эш. Всего в Миннесоте проживает около 2 тыс. 700 волков.