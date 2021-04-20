В Украине меняют правила предоставления субсидий, фото: «Блог Светланы Вега»

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В Украине с 1 мая состоится пересчет субсидий на оплату коммунальных услуг.

Ограничения на получение субсидий правительство недавно усилило. Такие нововведения призваны исключить из списка получателей субсидий тех, кто сам может оплачивать коммунальные услуги. Заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко недавно рассказал об этом в эфире телеканала «Интер».

Субсидии — это адресная социальная помощь тем, кто не может, а не не хочет оплачивать коммунальные услуги, — подчеркнул чиновник.

Теперь при начислении субсидии будут учитывать:

наличие двух и более квартир и автомобилей;

доходы от депозитов;

покупку валюты или банковских металлов;

поездки за границу.

Чиновник отметил, что был случай, когда гражданин через несколько недель после оформления субсидии купил валюту на 1 млн грн.

Если была покупка на 50 тыс. грн и более, то в таком случае субсидия назначаться не будет. Вводятся ограничения на владельцев двух квартир, двух машин, — добавил Музыченко.



В настоящее время в Украине субсидии получают более 3 млн граждан. По оценкам Музыченко, под новые ограничения могут попасть несколько процентов действующих получателей субсидий.