Минкульт о «языковых» штрафах - Начинать надо с чиновников и нардепов

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Штрафы за нарушение «языкового закона» в части обязательного обслуживания на украинском языке прокомментировали в Министерстве культуры и информационной политики.

Я бы на месте законодателей, принимавших этот закон («Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» — ред.), начинал со штрафов для них самих. Население отметило бы корректность постановки такого вопроса, когда штрафы налагаются на чиновников, на тех, кто получает государственные деньги и сам не говорит на украинском. Давайте начнем штрафовать чиновников сначала. А затем перейдем к обычным людям, которые работают в кафе и могут забыть какие-то украинские слова, — заявил глава Минкульта Александр Ткаченко в интервью «РБК-Украина».

Он также отметил, что не хотел бы увидеть трансформацию вопроса со штрафами в фетиш или инструмент для сведения счетов.

Я знаю, что у парламентариев есть такие мысли — отложить штрафы для населения в бытовой сфере — я абсолютно поддерживаю постановку такого вопроса, — отметил Ткаченко.

Чиновник также предложил законодателям и государственным чиновникам показать пример в языковом вопросе. Кроме этого, министр выступил против штрафов «для простых людей» и за «мягкую украинизацию».

Я сторонник «мягкой украинизации». Я считаю, что рано или поздно украинский язык может стать не просто государственным, а реально основным языком для территории под названием Украина… Но, мы не должны отказываться от великого наследия, которую нам подарили выходцы из Украины. Например, когда я говорил о Гоголе как об украинском писателе, я делал это сознательно. Так же нельзя отказываться от Казимира Малевича, — убежден представитель политсилы Владимира Зеленского.



Напомним, Верховная Рада 25 апреля 2019 года приняла во втором чтении законопроект № 5670-д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» — закон об украинском языке.

16 января 2021 года в Украине вступили в силу положения ст. 30 этого закона, обязывающие предпринимателей обслуживать клиентов на украинском языке.