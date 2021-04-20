Мінкульт про “мовні” штрафи — Починати треба з чиновників і нардепів

https://racurs.ua/ua/n153531-minkult-pro-movni-shtrafy-pochynaty-treba-z-chynovnykiv-i-nardepiv.html

Ракурс

Штрафи за порушення «мовного закону» в частині обов’язкового обслуговування українською мовою прокоментували у Міністерстві культури та інформаційної політики.

Я б на місці законодавців, які ухвалювали цей закон («Про забезпечення функціонування української мови як державної» — ред.), починав зі штрафів для них самих. Населення відзначило би коректність постановки такого питання, коли штрафи накладаються на чиновників, на тих, хто отримує державні гроші і сам не говорить українською. Давайте почнемо штрафувати чиновників спочатку. А потім перейдемо до звичайних людей, які працюють в кафе і можуть забути якісь українські слова, — заявив очільник Мінкульту Олександр Ткаченко в інтерв’ю «РБК-Україна».

Він також зауважив, що не хотів би побачити перетворення питання зі штрафами у фетиш чи інструмент для зведення рахунків.

Я знаю, що у парламентарів є такі думки — відкласти штрафи для населення у побутовій сфері — я абсолютно підтримую постановку такого питання, — зазначив Ткаченко.

Чиновник також запропонував законодавцям й державним посадовцям показати приклад у мовному питанні. Окрім цього, міністр виступив проти штрафів «для простих людей» та за «лагідну українізацію».

Я прихильник «лагідної украінізації». Я вважаю, що рано чи пізно українська мова може стати не просто державною, а реально основною мовою для території під назвою Україна… Але ми не повинні відмовлятися від великої спадщини, яку нам подарували вихідці з України. Наприклад, коли я говорив про Гоголя як про українського письменника, я робив це свідомо. Так само не можна відмовлятися від Казимира Малевича, — переконаний представник політсили Володимира Зеленського.



Нагадаємо, Верховна Рада 25 квітня 2019 року ухвалила у другому читанні законопроект № 5670-д «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

16 січня 2021 року в Україні набрали чинності положення ст. 30 цього закону, які зобов’язують підприємців обслуговувати клієнтів українською мовою.