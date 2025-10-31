Уряд перейменував Міністерство культури та стратегічних комунікацій

В Україні знову з’явиться Міністерство культури, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n210032-uryad-pereymenuvav-ministerstvo-kultury-ta-strategichnyh-komunikaciy.html

Ракурс

Кабмін перейменував Міністерство культури та стратегічних комунікацій України на Міністерство культури України.

Про це йдеться у постанові № 1396 від 29 жовтня.

У постанові зазначається, що Міністерству культури доручено забезпечити у двотижневий строк підготовку і подання Кабінетові міністрів пропозицій щодо внесення до актів законодавства змін, що випливають з цієї постанови.

Міністерство культури за час незалежності України неодноразово змінювало назву. Зокрема, лише за час президентства Володимира Зеленського вони пережило низку змін: