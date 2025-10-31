Читайте также
В Украине снова появится Министерство культуры, фото: «Википедия»
Правительство переименовало Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Кабмін перейменував Міністерство культури та стратегічних комунікацій України на Міністерство культури України.
Про це йдеться у постанові № 1396 від 29 жовтня.
У постанові зазначається, що Міністерству культури доручено забезпечити у двотижневий строк підготовку і подання Кабінетові міністрів пропозицій щодо внесення до актів законодавства змін, що випливають з цієї постанови.
Міністерство культури за час незалежності України неодноразово змінювало назву. Зокрема, лише за час президентства Володимира Зеленського воно зазнало низку змін:
- 2 вересня 2019 року в процесі адміністративної реформи було утворене Міністерство культури, молоді та спорту України;
- 23 березня 2020 року це міністерство було перейменоване і отримало назву Міністерство культури та інформаційної політики України;
- 6 вересня 2024 року Міністерство культури та інформаційної політики України було перейменоване на Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.
- 29 жовтня 2025 року Кабміні повернув міністерству колишню назву — Міністерство культури України.