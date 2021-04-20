Виталий Захарченко, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n153530-delo-maydana-sud-zaochno-arestoval-byvshego-ministra-vnutrennih-del.html

Ракурс

Печерский райсуд Киева избрал меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему министру внутренних дел и его заместителю, которые сейчас находятся за пределами Украины.

Меры пресечения избраны в рамках уголовного производства о превышении власти и служебных полномочий при поставке гранат из РФ, повлекшей тяжкие последствия, и организации растраты денежных средств МВД в особо крупных размерах на их растаможивание. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Такое решение суда дает право стороне обвинения начать в отношении бывших министра и его заместителя процедуру экстрадиции, — отмечают в Офисе генпрокурора.

Кроме того, прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (in absentia, то есть — заочного).

Отмечается, что, по информации следствия, бывшие должностные лица МВД в январе 2014 года организовали незаконную поставку в Украину 13 тыс 406 гранат российского производства, которые не входили в перечень специальных средств, состоящих на вооружении МВД и не прошли испытания Минздрава относительно возможности их применения к людям.

Также были осуществлены безосновательное таможенное оформление ввозимых гранат и уплата МВД более 1 млн 177 тыс грн таможенных платежей.

18 и 19 февраля 2014 года эти гранаты были применены в центральной части города Киева к митингующим, в результате чего пострадали 86 человек;

17 человек получили тяжелые телесные повреждения;

23 человека — повреждения средней тяжести;

45 человек — легкие повреждения;

один человек погиб.

К кому именно избраны меры пресечения, в ведомстве не уточняют. В начале 2014 года МВД Украины возглавлял Виталий Захарченко, а его заместителем, о котором идет речь, вероятно, является Виктор Ратушняк. Оба после победы Майдана сбежали в Россию.

Напомним, в 2019 году Печерский райсуд уже принимал решение о заочном аресте Захарченко. Тогда оно касалось дела об отмывании более 10,3 млрд грн за киевский «Смартбанк».