Віталій Захарченко, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n153530-sprava-maydanu-sud-zaochno-areshtuvav-eks-ministra-vnutrishnih-sprav.html

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Печерський райсуд Києва обрав запобіжні заходи у виді тримання під вартою колишньому міністру внутрішніх справ та його заступнику, які зараз перебувають за межами України.

Запобіжні заходи обрані в межах кримінального провадження про перевищення влади та службових повноважень під час поставки гранат з РФ, що спричинило тяжкі наслідки, та організації розтрати грошових коштів МВС в особливо великих розмірах на їх розмитнення. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Таке рішення суду надає право стороні обвинувачення розпочати стосовно колишніх міністра та його заступника процедуру екстрадиції, — наголошують в Офісі генпрокурора.

Крім того, прокурори звертатимуться до суду за дозволом на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia, тобто — заочного).

Зазначається, що, за інформацією слідства, колишні посадові особи МВС у січні 2014 року організували незаконну поставку до України 13 тис. 406 гранат російського виробництва, які не входили до переліку спеціальних засобів, що перебували на озброєнні МВС та не пройшли випробування МОЗ щодо можливості їх застосування до людей.

Також було здійснене безпідставне митне оформлення ввезених гранат та сплату МВС понад 1 млн 177 тис грн митних платежів.

18 та 19 лютого 2014 року ці гранати було застосовано у центральній частині міста Києва до мітингувальників, внаслідок чого постраждали 86 осіб;

17 осіб отримали тяжкі тілесні ушкодження;

23 особи — ушкодження середньої тяжкості;

45 осіб — легкі ушкодження;

одна людина загинула.

До кого саме обрано запобіжні заходи, у відомстві не уточнюють. На початку 2014 року МВС України очолював Віталій Захарченко, а його заступником, про якого йдеться, ймовірно, є Віктор Ратушняк. Обидва після перемоги Майдану втекли в Росію.

Нагадаємо, у 2019 році Печерський райсуд вже ухвалював рішення про заочний арешт Захарченка. Тоді воно стосувалося справи про відмивання понад 10,3 млрд грн через київський «Смартбанк».