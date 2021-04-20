Кремль запровадив обмеження на польоти над частиною Криму і Чорного моря, фото: crimea-news

https://racurs.ua/ua/n153529-rosiya-zakryla-nebo-nad-chastynou-okupovanogo-krymu-i-chornogo-morya.html

Ракурс

Агресія Росії щодня наростає. Кремль скалить зуби на весь світ, але головною ціллю залишається Україна.

У понеділок, 20 квітня, РФ запровадила обмеження на польоти над частиною окупованого Криму і Чорного моря, оголосивши цей район небезпечним. Про це повідомляє російське видання «Інтерфакс», посилаючись на міжнародне повідомлення для пілотів (NOTAM).

Зазначається, що обмеження запроваджується тимчасово — з 20 по 24 квітня.

Оголошено район тимчасово небезпечним для польотів повітряних суден, — йдеться в документі.



Польоти обмежуються до висоти 19 тис. м. В зону обмеження, згідно з координатами, входить повітряний простір над південною частиною Криму (від Севастополя до Феодосії), прилеглими до Південного берега Криму територіальними водами, а також над частиною міжнародних вод Чорного моря.

Нагадаємо, раніше «Ракурс» повідомляв, що Росія перекинула з Каспійського в Чорне море 15 військових кораблів. Серед них — три артилерійських і вісім десантних катерів, а також судна забезпечення.