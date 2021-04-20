Кремль ввел ограничения на полеты над частью Крыма и Черного моря, фото: crimea-news

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Ракурс

Агрессия России ежедневно нарастает. Кремль скалит зубы на весь мир, но главной целью остается Украина.

В понедельник, 20 апреля, РФ ввела ограничения на полеты над частью оккупированного Крыма и Черного моря, объявив этот район опасным. Об этом сообщает российское издание «Интерфакс», ссылаясь на международное сообщение для пилотов (NOTAM).



Отмечается, что ограничения вводится временно — с 20 по 24 апреля.

Район объявлен временно опасным для полетов воздушных судов, — говорится в документе.



Полеты ограничиваются до высоты 19 тыс. м. В зону ограничения, согласно координатам, входит воздушное пространство над южной частью Крыма (от Севастополя до Феодосии), прилегающими к Южному берегу Крыма территориальными водами, а также над частью международных вод Черного моря.

Напомним, ранее «Ракурс» сообщал, что Россия перебросила из Каспийского в Черное море 15 военных кораблей. Среди них — три артиллерийских и восемь десантных катеров, а также суда обеспечения.