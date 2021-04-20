"Слуга" Шевченко приехал на поклон к Лукашенко, фото — Белта

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Ракурс

Нардеп от партии «Слуга народа» Евгений Шевченко 20 апреля приехал на встречу к Александру Лукашенко во Дворец независимости в Минске. Здороваясь, Шевченко сказал, что «давно мечтал» об этом знакомстве.

Лукашенко, которого в Минске все еще называют президентом страны, рассчитывает, что его встреча с Шевченко «станет хорошим сигналом и будет способствовать развитию отношений двух стран».

Об этом пишет госагентство новостей Беларуси «БЕЛТА».

Приятно с вами встретиться. Оказывается, есть еще в Украине люди, которые уважают Беларусь. Знаю, что происходит в моей родной Украине. Вы знаете мое отношение к Украине — не только как президента, но и мое личное отношение, — так поздоровался с Шевченко Лукашенко.

В графике Верховной Рады на этой неделе предусмотрена работа нардепов с избирателями.

Напомним, что Украина не признает результатов выборов президента Беларуси 2020 года.

Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко сообщил, что политсила потребует объяснений от Шевченко.

Шевченко — юрист и предприниматель из Запорожья, депутат Верховной Рады от партии Владимира Зеленского «Слуга народа». На выборах в 2019 году он даже был доверенным лицом Зеленского. Шевченко несколько раз посещал Беларусь в последние месяцы и выступал в белорусских госСМИ в качестве эксперта по Украине. Он выражал полную поддержку Лукашенко и действующей власти Беларуси.

В апреле Лукашенко обвинил американцев в подготовке покушения на него, а ФСБ приплела к этому украинцев. ФСБ РФ заявила о задержании двух граждан Беларуси, которые якобы планировали осуществить военный переворот и убить самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко.

К этим действиям якобы должны были быть вовлечены «украинские националисты». В ФСБ утверждали, что мятеж планировали на 9 мая. Он предусматривал захват радио и телецентров, блокировку лояльных режиму Лукашенко войск и силовых структур, а также задействование «партизан» на «скрытых базах».