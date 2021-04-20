Ткаченко раскрыл идеологию «слуг» и свою собственную: Я - либеральный буржуазный националист

https://racurs.ua/n153527-tkachenko-raskryl-ideologiu-slug-i-svou-sobstvennuu-ya-liberalnyy-burjuaznyy-nacionalist.html

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Идеологию правящей партии Владимира Зеленского «Слуга народа» охарактеризовал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Официально мы принадлежим к радикальному центризму и либеральной фракции в Европейском парламенте («Альянсу либералов и демократов за Европу» — ред.). Мне лично это близко. Я, как сказал один патриот, — либеральный буржуазный националист. Я себя чувствую комфортно в этом смысле, — рассказал министр в интервью «РБК-Украина».

Он также добавил, что в Кабинете министров часто ведутся дискуссии по многим экономическим вопросам, однако с точки зрения политических ценностей преобладает либеральное направление. Кроме этого, Ткаченко отметил, ведет ли партия «Слуга народа» перепозиционирование в патриотическую нишу, где сконцентрирован электорат экс-президента Петра Порошенко.

«Слуга народа» в силу избирательной кампании и больших результатов охватывает значительные пласты населения, которые включают в себя, в частности, патриотическую часть, часть русскоязычных патриотов, часть национально настроенных и минимальную часть пророссийски настроенных граждан. Вся философия «Слуги народа» — как раз об объединении, а не о нишевости, как у Порошенко — «Армія. Віра. Мова», — отметил министр.

Он напомнил, что политсила Зеленского победила на парламентских выборах благодаря лозунгам, направленным на объединение украинцев.

Я не вижу существенного уклона в суперпатриотичнисть… Если мы говорим об Украине, мы должны защищать Украину, говоря о войне с Россией, — заявил экс-нардеп.

По его мнению, независимо от отношения и наличия различных течений, доминирующей идеей «Слуги народа» остается идея объединения Украины.