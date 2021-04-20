Ткаченко розкрив ідеологію “слуг” і свою власну: Я - ліберальний буржуазний націоналіст

https://racurs.ua/ua/n153527-tkachenko-rozkryv-ideologiu-slug-i-svou-vlasnu-ya-liberalnyy-burjuaznyy-nacionalist.html

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Ідеологію правлячої партії Володимира Зеленського «Слуга народу» охарактеризував міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Офіційно ми належимо до радикального центризму і ліберальної фракції в Європейському парламенті («Альянс лібералів і демократів за Європу» — ред.). Мені це особисто близько. Я, як сказав один патріот, — ліберальний буржуазний націоналіст. Я себе почуваю комфортно в цьому сенсі, — розповів міністр в інтерв’ю «РБК-Україна».

Він також додав, що в Кабінеті міністрів часто точаться дискусії з багатьох економічних питань, проте з точки зору політичних цінностей переважає ліберальний напрямок. Окрім цього Ткаченко зазначив, чи вбачає перепозиціювання партії «Слуга народу» в патріотичну нішу, де сконцентрований електорат екс-президента Петра Порошенка.

«Слуга народу» в силу виборчої кампанії і великих результатів охоплює значні пласти населення, які включають в себе, зокрема, патріотичну частину, частину російськомовних патріотів, частину національно налаштованих і мінімальну частину проросійськи налаштованих громадян. Вся філософія «Слуги народу» — якраз про об'єднання, а не про нішевість, як у Порошенка — «Армія. Мова. Віра», — зауважив міністр.

Він нагадав, що політсила Зеленського перемогла на парламентських виборах завдяки гаслам, спрямованим на об'єднання українців.

Я не бачу істотного ухилу в суперпатріотичність… Якщо ми говоримо про Україну, ми повинні захищати Україну, якщо ми кажемо про війну з Росією, — заявив екс-нардеп.

На його думку, незалежно від ставлення та наявності різних течій, домінуюючою ідеєю у «Слузі народу» залишається ідея об'єднання України.