Сполучені Штати надали Україні додаткові 155 млн, фото: radiosvoboda

https://racurs.ua/ua/n153526-ssha-nadaly-ukrayini-dodatkovi-155-mln-dolariv-na-scho-vytratyat-dopomogu.html

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В умовах зростаючої агресії Росії щодо України допомога США нашій країні постійно збільшується. Америка черговий раз довела, що не залишить Україну сам на сам з агресором.

Сполучені Штати надали Україні 155 млн дол. додаткового фінансування через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Про це повідомило посольство США в Україні.

Додаткові ресурси використають для протидії російській агресії, покращення охорони здоров’я, розширення економічного зростання, боротьби з корупцією та зміцнення демократії, зазначили в посольстві.

Серед сфер, які профінансують коштом USAID, найбільша сума виділяється на протидію агресії — 63 млн дол.

Не забули Штати і про судову реформу та корупцію в Україні. Так, на зміцнення демократії та врядування, серед якого основне місце займає розширення судової реформи, США виділили 44 млн дол., а на вдосконалення заходів із протидії корупції — 14 млн.

На підтримку української економіки та поліпшення стану здоров’я українців Америка виділила 34 млн дол.

Уряд США та Уряд України залишаються рішуче налаштованими до реалізації євроатлантичних прагнень України та подальших спільних дій на підтримку її народу, — зазначили в посольстві.



